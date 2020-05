Stasera in tv 27 maggio il film "Ore 15:17 – Attacco al treno". La regia è di Clint Eastwood

Stasera in tv 27 maggio va in onda il film "Ore 15:17 – Attacco al treno" (Rete 4 ore 21,25). Pellicola statunitense del 2018, alla regia c'è Clint Eastwood, nel cast Spencer Stone, Alek Skarlatos, Anthony Sadler, Judy Greer, Jenna Fischer.

La trama: Spencer Stone, Alek Skarlatos e Anthony Sadler s'incontrano la prima volta dal preside, sulla panchina dell'anticamera, in attesa di un rimprovero. Saranno ancora insieme molti anni dopo, a Parigi, davanti al Presidente della Repubblica, per ricevere la legione d'onore. In mezzo c'è un'amicizia lunga una vita, la scelta di arruolarsi (per due su tre di loro), un viaggio estivo in Europa e un treno, il Thalis delle 15:17 da Amsterdam a Parigi, che cambierà le loro vite e quelle di molte altre persone.

