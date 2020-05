Stasera in tv 27 maggio in onda il film "La furia dei Titani". Appuntamento su Italia 1

Stasera in tv 27 maggio va in onda il film "La furia dei Titani" (Italia 1, ore 21,20). Pellicola del 2012, la regia è di Jonathan Liebesman, nel cast Sam Worthington, Liam Neeson, Ralph Fiennes, Rosamund Pike, Bill Nighy, Danny Huston, Toby Kebbell, Edgar Ramirez, Lily James, Reg Wayment.

La trama: una decina d'anni dopo aver sconfitto il mostruoso Kraken, Perseo si e' ritirato a vivere in un piccolo villaggio di pescatori con il piccolo figlio Helius. Sull'Olimpo, invece, la battaglia tra le divinita' e i Titani sta attraversando una fase molto delicata: gli dei sono indeboliti dalla mancanza di devozione umana e di cio' ne ha beneficiato Kronos, il terribile capo dei Titani, costretti a vivere nei cupi meandri del monte Tartaro, e padre di Zeus, Ade e Poseidone. Nel tentativo di rovesciare Zeus, Ade e Ares stringono un accordo con Kronos e, per evitare che riescano nella loro impresa, la regina Andromeda, il semidio Agenore ed Efesto chiedono l'aiuto di Perseo, che si lascia coinvolgere in un'insidiosa missione sottoterra.

