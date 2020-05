Uomini e Donne, lite fra Gemma e Valentina per Sirius per le chat "segrete" nella puntata di martedì 26 maggio

Uomini e Donne di oggi, martedì 26 maggio 2020 su Canale 5. Non sono mancate le liti, sempre tra Gemma Galgani e Valentina Autiero.

Una litigata per via dei social. Maria de Filippi chiede a Valentina se ci sia davvero uno scambio di messaggi in chat con Sirius e, in seguito, è la dama torinese che continua ad indicare la sua rivale pregandola di non fare più quello che sta facendo e tirando fuori una serie di like che lei ha notato sui social. Poco prima era stato mostrato il video dell'incontro in esterna fra Nicola e Gemma che avevano ballato assieme.