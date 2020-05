Uomini e Donne, Gemma e Sirius in esterna, lei vestita da principessa balla e chiede: “Cosa provi per me?”

Nella puntata di Uomini e Donne di Canale 5 di oggi, martedì 26 maggio 2020, esterna con Gemma Galgani e il giovane corteggiatore Sirius. Non è certo la prima, i due già sono usciti all'aperto. Ma stavolta Gemma si è presentata con il suo bell’abito in stile principessa, lui in abito da sera. Il contesto è davvero decisamente diverso così come la conoscenza fra due e forse anche la maturazione delle aspettative.

Una esterna in un salone delle feste con Gemma Galgani che si avvicina a Sirius e gli chiede: “Ma tu cosa provi?”. Una domanda diretta che provoca la risposta di lui. Una esterna nella quale i due ballano. "Vorrei che non finisse mai, risponde lui".

(guarda qui il video del ballo)