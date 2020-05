Amici speciali, cambia tutto nella puntata di venerdì 29 maggio 2020: le anticipazioni

Amici Speciali, programma di Canale 5 di Maria De Filippi, prevede novità nella puntata di venerdì 29 maggio. Si tratta della terza sulle quattro previste e sarà una sorta di semifinale con la proclamazione dei 4 finalisti che approderanno nella puntata conclusiva del 5 giugno. Ci sarà quindi l'"eliminazione" di ben 8 concorrenti su 12. In realtà non si tratterà di eliminati veri e propri, perché questi 8 artisti diventeranno "supporter" di un finalista e lo sosterranno con le loro performance.

La squadra dei Blu vede Stash & The Kolors (vincitori di Amici 2015), Irama (che ha trionfato nel 2018) e Alberto Urso (vincitore nel 2019) per il canto, Gabriele Esposito (vinse il circuito danza nel 2015), Javier Rojas (vincitore del circuito danza nel 2020) e Umberto Gaudino (concorrente nel 2019) per il ballo. I Bianchi sono invece Gaia Gozzi (vincitrice dell'edizione 2020), Random (rapper che non ha mai partecipato ad Amici ma partecipò ai provini), Giordana Angi (concorrente nel 2019) e Michele Bravi (in passato insegnante del talent) per il canto e Andreas Müller (vincitore nel 2017) e Alessio Gaudino (da Amici 2015) per il ballo. Le prime due puntate hanno visto rispettivamente la vittoria di Alessio Gaudino e Alberto Urso.