Eleonora Daniele è diventata mamma: è nata Carlotta, l’annuncio di Mara Venier su Instagram

E' nata la figlia di Eleonora Daniele. La conduttrice ha dato alla luce la piccola Carlotta in una clinica romana. La notizia è arrivata dalla sua collega, nonché grande amica, Mara Venier, che la Daniele ha addirittura scelto come madrina per sua figlia annunciandolo pubblicamente in una puntata di Domenica In.

Come pubblico, attraverso social, è l'annuncio di "zia Mara" per il fiocco rosa di Eleonora. Sul suo profilo Instagram ha postato una foto dove ci sono lei ed Eleonora che sorridono felici insieme: “Evvivaaaa”, scrive la Venier, “Ti voglio bene amica mia, un bacio a te e uno a Carlotta dalla sua madrina”, ha poi aggiunto la conduttrice, accompagnando le sue parole con tanti cuori rivolti alla piccola.