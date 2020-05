Sara Tommasi, nuova svolta. Il manager annuncia il progetto dell'estate 2020: "La sua rinascita"

Nuova svolta professionale per Sara Tommasi che registra un brano dance, di musica elettronica, che si intitola "Vis a Vis" con i Luci da Labbra e, un intervento, di Sciarra.

Per approfondire leggi anche: Sara Tommasi, nuovo format



Il brano, in uscita per la prossima estate, è destinato - non solo - al settore radiofonico ma, anche, ai Live e Discoteche, dal momento che le attuali restrizioni lo permetteranno.

Antonio Orso, Manager della Tommasi, afferma che "Sara, ormai da tempo, si è lasciata indietro un brutto periodo della sua vita e si sta dedicando, con forza e vitalità a progetti sempre nuovi e ambiziosi. La voglia di rinascita artistica ha fatto sì che nascesse questo progetto.

Sara, umbra di Terni, ha conosciuto i Luci da Labbra, casualmente, ascoltando la radio. Da lì a poco l'incontro presso il loro studio e il brano "Vis a vis"".

I Luci da Labbra, a maggio 2019, sono usciti con il loro primo singolo "L'amore è una Hit" (3menda dischi - edizioni

musicali: Universal – Foolica - Sputnik) feat. Leo Pari (tastierista dei Thegiornalisti).

Oltre a Luci da Labbra vi è un intervento, nel brano, anche di Sciarra, trapper originario della Basilicata, conosciuto per un brano registrato con Eva Henger, trasmesso sia in Mediaset, a Pomeriggio Cinque che in Rai a Detto Fatto.