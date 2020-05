Ascolti tv lunedì 25 maggio 2020, Il Commissario Montalbano irraggiungibile su Rai1 con una replica

Piace anche in replica e vince sempre lui. La gara degli ascolti di ieri sera, lunedì 25 maggio 2020, è stata vinta dal Commissario Montalbano interpretato da Luca Zingaretti.

La fiction di Rai1 con l'episodio in replica Un covo di vipere ha raccolto 5.677.000 spettatori (24,8% di share). Il Gladiatore, in onda su Canale 5, 2.568.000 spettatori (pari al 13,5%), su Rai2 Facciamo che io ero – un’altra volta, replica e best of dello show di Virginia Raffaele, è stato seguito da 899.000 spettatori (pari al 3,9% di share). Su Italia 1 Emigratis è stato visto da 1.200.000 spettatori (5,6%). Su Rai3 Report 2.158.000 spettatori (8,6%). Su Rete4 Quarta Repubblica ha registrato 1.364.000 spettatori (6,9% di share).