Fabrizio De André, i PFM e il concerto ritrovato: l'album della storica esibizione del 1979

"Fabrizio De Andrè & PFM. Il concerto ritrovato": è uscito lo scorso 22 maggio l'album che ripropone lo storico concerto che Fabrizio De Andrè e la PFM tennero il 3 gennaio 1979 al Padiglione C della Fiera di Genova. Un ritrovamento annunciato qualche mese fa che ha già dato vita a un docufilm nella sale cinematografiche in occasione degli 80 anni dalla nascita di Faber (clicca qui). Ora quel concerto sarà possibile ascoltato anche in due versioni: cd e doppio lp grazie al prezioso lavoro di restauro che permette a tutti i fan di poter accedere a un'autentica gemma del cantautorato italiano.