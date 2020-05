Stasera in tv 26 maggio va in onda il film "Blade Runner 2049". Appuntamento su Rai 4

Stasera in tv 26 maggio va in onda il film "Blade Runner 2049", sequel della pellicola del 1982 diretta da Ridley Scott. In questo secondo capitolo, del 2017 e con la regia di Denis Villeneuve, il cast è formato da Ryan Gosling, Harrison Ford, Robin Wright, Dave Bautista, Sylvia Hoeks, Ana de Armas, Jared Leto. Appuntamento su Rai 4 alle ore 21,20.

La trama: l'agente K èun blade runner della polizia di Los Angeles, nell'anno 2049. Sono passati trent'anni da quando Deckart faceva il suo lavoro. I replicanti della Tyrell sono stati messi fuori legge, ma poi è arrivato Niander Wallace e ha convinto il mondo con nuovi "lavori in pelle": perfetti, senza limiti di longevità e soprattutto obbedienti. K è sulle tracce di un vecchio Nexus quando scopre qualcosa che potrebbe cambiare tutte le conoscenze finora acquisite sui replicanti, e dunque cambiare il mondo.

