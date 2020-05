Stasera in tv 26 maggio va in onda il film "Vita, cuore, battito". Appuntamento su Rai 2

Stasera in tv 26 maggio va in onda il film "Vita, cuore, battito" (Rai 2 ore 21,20). Commedia italiana del 2016, regia di Sergio Colabona, nel cast Monica Lima , Enzo Iuppariello , Francesco Chiccella , Pasquale Palma , Gennaro Scarpato.

La trama: Enzo lavora come commesso in un negozio di articoli d'abbigliamento alla periferia di Napoli. Monica ha uno stipendio da acconciatrice che arrotonda come estetista porta a porta. La vittoria clandestina di un terno a lotto permetterà alla coppia, non ancora sposata, di soggiornare presso le principali mete turistiche spagnole (Barcellona, Ibiza, Formentera) in un viaggio che cambierà le vite dei due innamorati fino a nuovo ordine.

