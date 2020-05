Stasera in tv 26 maggio altra puntata di Montalbano: "Come voleva la prassi"

Questa settimana Montalbano raddoppia. Dopo “Un covo di vipere”, in onda lunedì, le grandi indagini di Luca Zingaretti nei panni del Commissario più famoso d’Italia sono stasera in tv anche oggi martedì 26 maggio, alle 21.25 su Rai 1, con “Come voleva la prassi”, tratto dai racconti di Andrea Camilleri, per la regia di Alberto Sironi.

La trama: il cadavere di una bella ragazza viene ritrovato sul pavimento di un androne. Indosso ha solo un accappatoio intriso di sangue. Montalbano sospetta che sia una prostituta dell’Est Europa e spera che i Cuffaro, che gestiscono il mercato della prostituzione, isolino i responsabili di un crimine così efferato: ma sarà lo stesso Cuffaro a subire un attentato. Montalbano però scova tra i condomini un complice che ha ripreso con una telecamera il festino in cui è morta la ragazza. Durante l’indagine, Salvo fa un incontro inquietante con il giudice in pensione Leonardo Attard che lo lascerà con molti interrogativi.