E' morto John Peter Sloan, il comico di Zelig insegnante d'inglese più famoso d'Italia

E' morto John Peter Sloan. Cantante, attore e comico, aveva 51 anni ed era famoso in Italia per il suo ruolo di insegnante di inglese in tv, portato in scena a "Zelig". Se ne è andato all'improvviso.

La notizia è stata data su Facebook dagli attori Herbert Pacton e Maurizio Colombi che con lui avevano condiviso il palco. "Un grande cantante, un creatore, un attore, un comico, un insegnante unico, una persona difficile e discutibile fra le più intelligenti che abbia mai conosciuto ma soprattutto un grande amico che adesso mi manca molto", ha scritto Colombi.

Sul piccolo schermo dal 2007, in veste di comico, opinionista, inviato ha partecipato a diverse trasmissioni come "Verissimo", "Amici", "Geppi Hour", "Glob - L’osceno del villaggio", "Report" (intervistava i passanti, testando il loro inglese in modo divertente e irriverente), "Quelli che il calcio" (come tifoso del Napoli).