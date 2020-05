Stasera in tv 26 maggio prosegue la serie spagnola "La cattedrale del mare": appuntamento su Canale 5

Stasera in tv 26 maggio prosegue l’appuntamento settimanale con altre due puntate della serie tv spagnola "La Cattedrale del Mare" (Canale 5, 21,20).

La trama della terza puntata "Desiderio": passano quattro anni e i servi affamati e oppressi organizzano una rivolta i nobili, Arnau sa che hanno tanto cibo, l’obiettivo è quello di rubarlo e darlo ai più poveri. Un gesto coraggioso trasforma il sogno di Arnau in realtà e in seguito troverà anche l’amore, un'amore impossibile visto che si innamorerà della figlia di Gaston, ma nessuno dei due sarà che Arau in realtà era già stato promesso.

La trama della quarta puntata "Pentirsi": combattuto quindi tra due donne, Arnau decide di scappare, e quale occasione migliore di scappare se non quella di andare in guerra. Aledis però è decisa a trovarlo, si mettere sulle sue tracce ma durante il suo cammino incontrerà qualcuno di inaspettato: la madre di Arnau, Francesca. Francesca ospiterà Aledis sera sapere chi sia, la cura e la nutre.

Leggi qui: la programmazione di Rete 4.