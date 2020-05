Stasera in tv 26 maggio torna "Fuori dal Coro": Mario Giordano intervista Matteo Salvini

Stasera in tv 26 maggio nuovo appuntamento con “Fuori dal Coro” (Rete 4, ore 21,25). Mario Giordano intervista il leader della Lega Matteo Salvini sui temi di più stretta attualità politica, economica e sociale. Al centro della puntata, l’incalzante avanzata della povertà in Italia, tra aiuti economici a famiglie e imprese che tardano ad arrivare, le difficoltà di decine di migliaia di esercizi commerciali che non riusciranno a riaprire e le proteste in piazza dei rappresentanti di varie categorie professionali contro le promesse e le misure del Governo. Ampio spazio al dibattito sull’emergenza educativa.

