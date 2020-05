Vittorio Brumotti: "Striscia la Notizia" manda in onda il video dell'aggressione dei pusher

Vittorio Brumotti nei giorni scorsi era stato vittima di un'aggressione nella zona di Porta Venezia a Milano. L'inviato di Striscia la Notizia stava documentando, in sella alla sua fedele bici, lo spaccio a cielo aperto quando è stato aggredito da un gruppo di pusher che hanno colpito con il bastone della sua GoPro proprio sulla mandibola facendogli perdere conoscenza. Brumotti, dopo l'intervento delle forze dell'ordine e del 118 è stato portato all'ospedale in ambulanza e ricoverato (clicca qui). Nella puntata di lunedì sera Striscia la Notizia ha mandato in onda il video dell'aggressione con lo stesso Brumotti che torna sul luogo dell'aggressione.