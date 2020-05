Littizzetto si trasforma in Botteri: "Altro che maratone di Mentana, lei è sempre collegata"

"Il mio obiettivo è diventare come Giovanna, sempre collegata. Altro che Mentana. Non è mai andata a fare la pipì dall'inizio della pandemia". E' l'omaggio di Luciana Littizzetto a Giovanna Botteri nella puntata che chiude la stagione di Che tempo che fa. Nel collegamento, Littizzetto esibisce acconciatura e abbigliamento ispirati a quelli della corrispondente Rai da Pechino che nelle scorse settimane era finito nel mirino di critiche da parte di Striscia la Notizia e poi dei social (clicca qui) per il look con cui si presenta in tv durante i collegamenti televisivi.

Guarda anche: le dichiarazioni di Saviano sui commercialisti e le polemiche.