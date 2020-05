Diletta Leotta con un macchinario si tonifica i glutei. E Instagram va in tilt per la sua scollatura

Non si fa mancare niente Diletta Leotta che ha rivelato ai suoi follower di aver provato un nuovo macchinario per la stimolazione dei muscoli. La conduttrice siciliana infatti si fa seguire dal fratello Mirko, chirurgo estetitico, e nella storia pubblicata su Instagram prova l'emsculpt per tonificare i glutei ("me lo ha consigliato la mia amica Victoria che è ossessionata da Kim Kardashian"). Un macchinario che in una seduta riesce a fare lo stesso lavoro di circa ventimila squat racconta il fratello della bella siciliana. Che nell'inquadrarsi stesa sul lettino manda in delirio i suoi follower grazie a una scollatura mozzafiato.

Guarda anche: le acrobazie di Diletta.