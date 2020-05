Uomini e Donne, Tina punge Nicola sul corteggiamento a Gemma: "Non pensi a quando dovrà esserci un'intimità?"

A Uomini e Donne, la storica trasmissione di Mediaset condotta da sempre da Maria De Filippi, tiene sempre banco la relazione tra Nicola Vivarelli, in arte Sirius, e Gemma Galgani. Lui ha 26 anni e lei 70, una differenza di età che genera polemiche con Tina Cipollari sempre molto abile a punzecchiare i due (clicca qui). Come successo nella puntata di lunedì 25 maggio. Tina provoca e dice a Sirius: "Non pensi a quando dovrà esserci un'intimità?". Lui risponde di non pensarci perché non è una priorità, risposta che scalda ancora di più la polemica. Se mai ce ne fosse ancora bisogno.