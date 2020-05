Arisa a "Vieni da Me" tra amore, look e retroscena: "Feci il provino per Amici, al mio posto preferirono..."

Arisa si è confessata a "Vieni da Me" la trasmissione di Caterina Balivo su Rai 1. Senza la parrucca, con i capelli cortissimi, in collegamento dalla propria casa, la cantante ha parlato del suo brano “Sincerità”, in particolare in relazione alla sua vita: "Sì mi ha sempre ripagato, la sincerità fa sì che ci sia una selezione naturale: tutte le volte che sono stata sincera, c’è stato chi ha capito e chi non ha capito. Chi ha capito, è rimasto". Sull'amore «ho sofferto facendo soffrire», del passato da estetista ("cantavo, chiedevo consiglio ai miei clienti con cui avevo un rapporto bellissimo. Una volta dovevo andare a fare il provino di Amici, tanto tempo fa e io facevo la parrucchiera. Una cliente mi regalò 100 euro e pagai il treno”). A proposito di Amici svela che non fu ammessa e “presero Antonino Spadaccino e una ragazza di Napoli che si chiamava Maddalena". Sui look diversi che sfoggia: "i miei followers mi fanno capire che mi amerebbero molto di più se avessi una bellezza canonica. Molti dicono che se fossi più attraente, le mie canzoni avrebbero un riscontro diverso", spiega Arisa che ammette quanto, ancora oggi, l’aspetto fisico di un’artista possa influenza anche il successo delle proprie canzoni (clicca qui).