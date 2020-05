Gianluca Vacchi, esibizione hot con i ragazzi di "Friends": il video record da quasi 7 milioni di like

Gianluca Vacchi si conferma il re dei video su Instagram. L'ultimo è, come spesso capita, diventato virale e ha come protagonisti i ragazzi di "Friends". Vacchi entra in una stanza, in accappatoio, e si dirige davanti alla televisione che trasmette proprio una puntata della nota sitcom americana. Proprio nell'attimo in cui Vacchi apre il suo accappatoio, sul video appare il volto di Monica, che "sgrana gli occhi", mostrandosi un po' tra lo stupito e l'ammirata per poi gridare "Mio Dio...". Succede la stessa cosa con un altro dei protagonisti di "Friends". Così Vacchi - futuro papà (clicca qui) - può tornare in camera soddisfatto. E con l'ennesimo record di like su Instagram (quasi 7 milioni per questo video).

Visualizza questo post su Instagram Try to always surprise your friends.... #gvlifestyle Un post condiviso da Gianluca Vacchi (@gianlucavacchi) in data: 23 Mag 2020 alle ore 9:19 PDT