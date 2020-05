Stasera in tv 25 maggio il film "The Post" di Spielberg. Nel cast ci sono Meryl Streep e Tom Hanks

Stasera in tv 25 maggio va in onda il film "The Post" (Rai Movie ore 21,10). La regia è di Steven Spielberg, nel cast ci sono Meryl Streep, Tom Hanks, Sarah Paulson, Bob Odenkirk e Tracy Letts.

La trama: convinto che la guerra condotta in Vietnam dal suo Paese costituisca una sciagura per la democrazia, Daniel Ellsberg, economista e uomo del Pentagono, divulga nel 1971 una parte dei documenti di un rapporto segreto. 7000 pagine che dettagliano l'implicazione militare e politica degli Stati Uniti nella guerra del Vietnam. Un'implicazione ostinata e contraria alla retorica ufficiale di quattro presidenti. E' il New York Times il primo a rivelare l'affaire, poi impedito a proseguire la pubblicazione da un'ingiunzione della corte suprema. Il Washington Post (ri)mette mano ai documenti e rilancia grazie al coraggio del suo editore, Katharine Graham, e del suo direttore, Ben Bradlee.

