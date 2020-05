Stasera in tv 25 maggio il film "Maverick" su Iris. Nel cast Mel Gibson e Jodie Foster

Stasera in tv 25 maggio in onda il film "Maverick" (Iris, ore 21). Pellicola statunitense del 1994, regia di Richard Donner, nel cast ci sono Mel Gibson, Jodie Foster, James Garner, Graham Greene e James Coburn.

La trama: Bret Maverick è una figura piuttosto singolare, nel panorama del West. Prima di tutto è un incallito giocatore d'azzardo. In secondo luogo è un tipo che preferisce il latte al whisky e che, quando deve togliersi dai guai, appena può usa l'astuzia piuttosto che la violenza. Comunque sia, nonostante le sue doti, al nostro capita spesso di essere truffato da amici e nemici. Il cattivo Angel, per esempio, gli tende un'imboscata, mentre il bizzarro di nome Commodoro tenta di raggirarlo. E come se non bastasse, sul suo cammino incontra una biscazziera tanto abile quanto affascinante.

Leggi anche: il film in programmazione su Canale 5.