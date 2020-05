Live Non è la d'Urso, Barbara smaschera l'incontro tra Paolo Ciavarro e Clizia Incorvaia: si erano già visti

Doveva essere il primo incontro dopo tre mesi lontani causa Coronavirus. Tutto sotto gli occhi degli spettatori di Live Non è la D'Urso: la trasmissione di Barbara d'Urso aveva organizzato l'incontro tra Paolo Ciavarro e Clizia Incorvaia in una spiaggia della Sicilia. Era tutto pronto per l'incontro dei sogni con tanto di fiori e regalo, ma Barbara d'Urso li smaschera: i due si erano già incontrati ore prima per un servizio fotografico. I due sono costretti ad ammettere "l'imbroglio" e il collegamento continua per una messinscena che diventa imbarazzante e così il collegamento finisce al più resto. Una figuraccia per Ciavarro jr e Clizia.

La nostra @carmelitadurso ci rimane molto male per il comportamento di Paolo e Clizia #noneladurso pic.twitter.com/bHBmqJpoj7 — Live – Non è la d’Urso (@LiveNoneladUrso) May 24, 2020