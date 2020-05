Stasera in tv 25 maggio torna "Quarta Repubblica" su Rete 4. Nicola Porro intervista Giorgia Meloni

Stasera in tv 25 maggio, in prima serata su Rete 4 (ore 21,25), torna “Quarta Repubblica”. Al centro della puntata del talk l'intervista di Nicola Porro alla leader di Fratelli d’Italia Giorgia Meloni sui temi di stretta attualità politica, economica e sociale, per un primo bilancio a una settimana dalla riapertura di negozi, bar e ristoranti.

Nel corso della serata, tante le testimonianze e i temi trattati: dal ritorno della movida dopo il lockdown, agli obblighi e controlli che complicano la ripresa delle attività di ristorazione e degli hotel, fino alle categorie professionali escluse dagli aiuti del Governo. Si torna poi a parlare del caso Palamara e, in particolare, della tensione tra il leader della Lega Matteo Salvini e la magistratura, dopo le ultime intercettazioni emerse pochi giorni fa dall’inchiesta di Perugia. Focus sul turismo, alla vigilia di un’estate ricca di incognite.

Tra gli ospiti della serata, la capogruppo di Forza Italia alla Camera Mariastella Gelmini, la sottosegretaria allo Sviluppo Economico Alessia Morani (Pd) e l’economista Giulio Sapelli.

