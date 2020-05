Stasera in tv 25 maggio un'altra puntata di "Emigratis". Pio e Amedeo continuano lo scrocco selvaggio

"Happy hour?" La Regione Veneto dice no agli assembramenti con un video

(Agenzia Vista) Veneto, 24 maggio 2020 "Happy hour?" La Regione Veneto dice no agli assembramenti con un video Un video per ricordare di non abbassare la guardia neanche durante l'Happy hour, perché il pericolo di contagio è ancora reale. Fonte Regione Veneto Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev