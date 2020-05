"Il Gladiatore" stasera in tv 25 maggio su Canale 5: il film colossal ha vinto 5 Oscar. Con Russell Crowe

Stasera in tv 25 maggio va in onda il film colossal "Il Gladiatore" capace di cinque Oscar (e dodici nomination): miglior film, miglior attore (Crowe), migliori costumi, miglior sonoro e migliori effetti visivi. Diretto da Ridley Scott, nel cast Russell Crowe, Joaquin Phoenix, Connie Nielsen, Richard Harris, Oliver Reed e Tomas Arana. Appuntamento su Canale 5 (ore 21,20).



La trama: 180 d.C. Sconfitti i barbari in Germania, il vittorioso generale romano Massimo viene designato da Marco Aurelio, ormai vecchio, deluso e stanco, quale suo successore. Ma il figlio dell'imperatore, Commodo, uccide il genitore e ordina di eliminare Massimo per non avere rivali nella successione al soglio imperiale. Massimo diventa cosi' il bersaglio di una spietata caccia all'uomo che porta allo sterminio di tutta la sua famiglia. Dapprima Massimo riesce a mettersi in salvo, ma poi viene catturato e viene destinato a combattere nelle arene come gladiatore. Ormai senza piu' nulla da perdere, finisce per diventare un guerriero invincibile.