Stasera in tv 25 maggio c'è Virginia Raffaele con il suo show: tutte le sue migliori imitazioni

Stasera in tv 25 maggio va in onda lo spettacolo di Virginia Raffaele con "Facciamo che io ero - Un'altra volta" (Rai 2 ore 21,20).



Dopo Sanremo 2019 l'attrice e comica torna sulla rete diretta da Carlo Freccero subito dopo la conclusione di Sanremo 2019. Si tratta di una rivisitazione ed un rimontaggio del programma andato in onda sulla medesima rete nella primavera del 2017 ed è incentrato sulle sue celebri imitazioni. Nel corso delle puntate infatti la Raffaele interpreta numerosi personaggi, sia inediti che già presentati in altre trasmissioni televisive. Spazio inoltre per diversi ospiti del mondo dello spettacolo, con cui la conduttrice interagisce con sketch comici, duetti musicali e ballati.

