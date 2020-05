Stasera in tv 24 maggio il film "Sleepers". Super cast: De Niro, Hoffman, Pitt, Bacon, Patric e Gassman

Stasera in tv 24 maggio il film "Sleepers" (Rete 4 ore 21,25). Pellicola drammatica del 1996, regia di Barry Levinson con un cast eccezionale: Robert De Niro, Dustin Hoffman, Kevin Bacon, Jason Patric, Brad Pitt, Vittorio Gassman.

La trama: New York, anni Sessanta. La chiesa di Holy Angels e la scuola elementare rappresentano il fulcro del quartiere malfamato di Hell's Kitchen. Il luogo è rifugio per molti bambini della zona che vivono situazioni difficili. Padre Bobby, il responsabile del centro, ha i suoi prediletti. Proprio costoro, però, provocano la morte di un uomo: arrestati e condannati, in riformatorio subiscono violenze e torture. Tornati in libertà, rientrano nel loro vecchio ambiente...

Leggi anche: stasera anche un film con Marlon Brando.