Stasera in tv 24 maggio il film "Come ti spaccio la famiglia". Nel cast c'è anche Jennifer Aniston

Stasera in tv 24 maggio su Italia 1 va in onda il film "Come ti spaccio la famiglia" (ore 21,30). La trama: David Burke (Jason Sudeikis) è un piccolo spacciatore, che per scrupolo non vende roba ai ragazzini e per ovvie ragioni preferisce mantenere un profilo basso. Quando però cerca di aiutare un gruppo di alcuni ragazzi, fronteggia un trio di punk che lo mettono in guai seri. Derubato della scorta di droga e del denaro, David deve fare i conti con il suo fornitore Brad (Ed Helms) e, per ripagare il debito che ha con lui, è costretto a recarsi in Messico per un'importante consegna. Per passare inosservato, escogita un piano infallibile e coinvolge nel viaggio i suoi vicini di casa - la cinica spogliarellista Rose (Jennifer Aniston), il potenziale cliente Kenny (Will Poulter) e l'adolescente Casey (Emma Roberts) - spacciandoli per la moglie e i due figli. Tutti insieme, partiranno alla volta del confine per un weekend del 4 luglio da fuochi d'artificio.

