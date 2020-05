Stasera in tv 24 maggio il film "Belle e Sebastien 3: amici per sempre". Appuntamento su Rai Movie

Stasera in tv 24 maggio va in onda "Belle et Sebastien 3: amici per sempre". Si tratta del terzo e ultimo capitolo tratto dal romanzo di Cecile Aubry. La pellicola francese ha la regia di Clovis Cornillac e nel cast ci sono Felix Bossuet, Tcheky Karyo, Clovis Cornillac, Thierry Neuvic.

La trama: sono trascorsi 2 anni da quando Sebastien ha ritrovato suo padre, nel frattempo il ragazzo è cresciuto, ha 12 anni e Belle ha avuto tre splendidi cuccioli di cui Sebastien si prende cura con tanta buona volontà. La situazione si complica quando uno sconosciuto si presenta sostenendo di essere il proprietario di Belle che vuole riprendersela, ma Sebastien farà di tutto per non separarsi dalla sua migliore amica a quattro zampe e dai suoi tre cuccioli.

