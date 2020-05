Stasera in tv 24 maggio va in onda il film "Apocalypse Now Redux" con Marlon Brando

Stasera in tv 24 maggio va in onda il fillm "Apocalypse Now Redux" (Iris, ore 21). Pellicola del 2000, regia di Francis Ford Coppola, nel cast ci sono Marlon Brando, Martin Sheen, Robert Duvall, Frederic Forrest.

La trama: Kurtz, colonnello dell'esercito statunitense in Vietnam è uscito dai ranghi, ha sconfinato in Cambogia con i suoi uomini e ha costituito una sorta di impero personale dove combatte una sua feroce guerra privata. Al capitano Willard è affidata la missione di raggiungere Kurtz nel suo territorio e di eliminarlo. Sarà un viaggio terribile, punteggiato di insidie e, ancor più, avvelenato da molteplici orrori. Ventun'anni dopo, Coppola rimette mano al suo capolavoro. I 53 minuti reintegrati riguardano la sequenza delle conigliette di "Playboy", quella di Kurtz che legge il "New York Times" e il lungo episodio di Willard presso i coloni francesi (che aiuta a comprendere la presenza europea in Indocina negli anni '50 e '60).