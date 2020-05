Ciao Darwin, il cambio di programma su Canale 5: Darwin di Donatello, rimpiazzata puntata di sabato 23 maggio

La puntata annunciata ieri, sabato 23 maggio, su Canale 5 era quella speciale di Ciao Darwin 8 con i Darwin di Donatello. Nelle ultime ore prima della messa in onda, Canale 5 ha però mandato in onda il promo della prima puntata di Ciao Darwin 7 – La Resurrezione, annunciando che è quella che effettivamente programmata. La scelta di Mediaset è dunque quella di proseguire con le puntate “classiche” (ma ricordiamo sempre in replica) di Ciao Darwin - spiega Il Sussidiario -, facendo un ulteriore passo indietro nel tempo. Probabilmente una scelta dovuta al fatto che i Darwin di Donatello dell’ottava edizione non hanno riscosso particolare successo nella prima messa in onda. In replica i risultati sarebbero stati ancor meno soddisfacenti.