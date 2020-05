Non è l'Arena su la7 stasera in tv domenica 24 maggio 2020: anticipazioni e ospiti di Massimo Giletti

Stasera su La7 torna Non è l’Arena di Massimo Giletti. In questo appuntamento La7 alle 20.30 inchieste della Fase 2: riaperture e movida incontrollata.

Le telecamere di “Non è l’Arena” torneranno in Lombardia per far luce sulla gestione dell’emergenza sanitaria. Ospiti: Fabrizio Pregliasco, Matteo Bassetti, Alessandro Cecchi Paone e Pierpaolo Sileri, Giulio Gallera, Consuelo Locati.

Scarcerazioni boss Giletti e il suo programma continuano ad indagare sul caso Di Matteo e si occuperà anche delle intercettazioni del caso Palamara. Ospiti: Luca Telese, Alfonso Sabella, Ettore Licheri, Nunzia De Girolamo, Luigi De Magistris, Antonio Ingroia e Fabio Amendolara.

Per non dimenticare i familiari delle vittime di mafia, Giletti intervisterà Tina Montinaro vedova del caposcorta di Falcone.



Per una riflessione sull’attualità politica ed economica - annuncia Affari Italiani che ha dato le anticipazioni -, protagonista del faccia a faccia con Massimo Giletti sarà il segretario del Pd Nicola Zingaretti.

Non è l'Arena si occuperà del versante economico, con la ripartenza cominciano a vedersi i primi dati sugli effetti della chiusura causa covid-19 sul mercato del lavoro. Esplodono le ore autorizzate di cassa integrazione. Ma con la ripartenza molti tra bar e ristoranti che hanno chiuso non riapriranno. Ospiti: Beatrice Lorenzin, Gianluigi Paragone, Peter Gomez, Paolo Agnelli e Bruno Vanzan.