Cristina Plevani e Salvo Veneziano, lite fra i due ex del Grande Fratello in diretta Video

Lite a distanza fra due ex gieffini: Cristina Plevani e Salvo Veneziano. I due finalisti della prima storica edizione del Grande Fratello si sono beccati su Instagram. Salvo per la cronaca è stato espulso dall'ultimo Grande Fratello Vip per frasi sessiste. Ora affonda su Cristina: "Come mai non ha ancora messo su famiglia a 48 anni?". Lei piccata: "Mi fa piacere che questo argomento lo diverta molto e lo faccia ridere. Io non rido”.

"Sarà comunque un argomento interessante su cui confrontarmi con Marina La Rosa (riferimento alla prossima diretta Instagram), quindi prenderò il testimone e risponderò. Poi l’argomento Salvo per me sarà chiuso per sempre. P.s. Non ho mai avuto ascia di guerra alzata o qualcosa con Salvo. Ora si." E negli hashtag sottolinea come tra lei e Veneziano "non è mai esistita amicizia", afferma Cristina nel post.