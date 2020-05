Live Non è la d'Urso domenica 24 maggio: l'incontro tra Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro. Anticipazioni

Domenica 24 maggio 2020 nuovo appuntamento con Live-Non è la d'Urso su Canale 5. Arrivano anticipazioni sulla puntata. “Sapete che Paolo Ciavarro e Clizia Incorvaia non si vedono da tre mesi. Non vi dico come, non vi dico dove. Ma vi dico che in diretta domenica sera ci sarà il loro incontro a Live-Non è la d'Urso”, ha annunciato la conduttrice Barbara d'Urso nello studio di Pomeriggio Cinque, parlando della puntata che andrà in onda domenica.

Clizia Incorvaia aveva difeso la sua storia d'amore con Paolo Ciavarro proprio in collegamento con Live-Non è la d'Urso. Il legame tra Clizia e Paolo è nato all'interno della casa del Grande Fratello Vip 4, ma, dopo il termine del reality, i due non si sono potuti rivedere a causa dell'isolamento e delle misure restrittive imposte per il Coronavirus. Il grande momento adesso è arrivato.