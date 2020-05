Stasera in tv 23 maggio 2020, su La7 il film Quel che resta del giorno: la trama

Quel che resta del giorno è il film di stasera su La7, sabato 23 maggio 2020 (qui i programmi e i film di tutte le reti in prima serata).

Prodotto da Mike Nichols (Il laureato, Piume di struzzo) e diretto da James Ivory (Camera con vista, Casa Howard) è un film in cui la recitazione di Anthony Hopkins può dirsi da manuale: difficile immaginare altri al suo posto negli abiti di Mr. Stevens, maggiordomo alle dipendenze di Lord Darlington, in grado di supervisionare ogni minimo particolare della magione per renderla sempre presentabile agli occhi delle numerose personalità coinvolte. La sua dedizione è così alta da cancellare sentimenti e personalità. Dopo il suo ruolo di Hannibal Lecter, Hopkins interpreta un individuo diametralmente opposto, ma prigioniero, sempre, di una maschera.