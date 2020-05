Amici Speciali, Gaia accusata di plagio in diretta. Rivelazioni, lacrime e verità: "Ho perso 10 anni di vita"

"Ho perso dieci anni di vita", ammette Gaia Gozzi poco dopo sui social del programma di Maria De Filippi, Amici Speciali 2020. Ma poco prima, nel programma di venerdì 22 maggio, è scoppiata in lacrime.

Poco dopo la mezzanotte in diretta su Canale 5 ecco che arriva l'accusa pesante nei confronti dell'ultima vincitrice di Amici 19, La cantante è stata vittima di uno scherzo. Dopo aver cantato Coco Chanel, Gaia è stata e giudicata dalle speaker radiofoniche presenti in studio, tra di loro c'è la giornalista Daniela Cappelletti: "Gaia ammettilo, sei giovane, Chega è una cover! Allora è un plagio! Hai copiato la melodia di un brano, è risaputo. Volevi fare la furbetta perché hai usato il brasiliano, hai 20 anni, è normale sbagliare, basta dirlo".

Gaia replica:sono tranquilla perché ho scritto tutto io, non è possibile Maria lo giuro". Secondo la presunta giornalista, che si rivelerà poi essere una brava e credibile attrice, Chega è la copia esatta di un altro brano dal titolo “è tanto che non la vedo". Solo quando la regia manda in onda il brano, che altro non è che una parodia del comico Sergio Friscia, Gaia scoppia a piangere e a ridere allo stesso tempo, con Maria che la consola dicendole: "Ma davvero ci hai creduto?".