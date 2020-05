Verissimo con Silvia Toffanin, anticipazioni e ospiti di oggi 23 maggio 2020 su Canale 5

Un'altra puntata di Verissimo quella di oggi, sabato 23 maggio 2020 su Canale 5 alle ore 16 con Silvia Toffanin. Proseguono le adesioni dei cantanti e degli artisti al coro #ImagineForVerissimo.

Questa settimana si esibiranno Alvin e Katia Follesa, Marco Carta e le sorelle Giulia e Silvia Provvedi. Spazio quindi ai videomessaggi inediti: parleranno il nuotatore Luca Dotto, Beatrice Valli e il fidanzato Marco Fantini, che sono diventati mamma e papà da poco (è nata Azzurra: per lei si tratta del terzo figlio, per lui del secondo), e Michele Bravi. Di quest’ultimo sarà riproposta anche l’intervista in replica realizzata di recente. Le altre ‘Storie’ ritrasmesse saranno quelle di Loretta Goggi, Claudia Pandolfi, Claudio Bisio e Juliana Moreira con Edoardo Stoppa.