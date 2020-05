Stasera in tv 23 maggio il film "Braveheart - Cuore impavido" con Mel Gibson. Ha vinto 5 premi Oscar

Pierdavide Carone racconta la sua malattia in Forza e coraggio

Milano, 23 mag. (askanews) - Dopo oltre un anno dal successo del singolo "Caramelle" con i Dear Jack Pierdavide Carone torna con Forza e coraggio! una canzone coinvolgente ed energica. Un brano nato tempo fa, ma che si sposa benissimo con il momento che stiamo vivendo. "La canzone è arrivata a livello creativo in un momento in cui io ero in lockdown e la sua pubblicazione coincide con l'uscita ...