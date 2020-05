Stasera in tv sabato 23 maggio 2020 il film d'animazione Rio 2: Missione Amazzonia. La trama

Appuntamento stasera, sabato 23 maggio 2020 in tv su Italia 1 in prima serata. Il film d'animazione delle ore 21.30 è Rio 2 Missione Amazzonia.

Blu e la sua anima gemella vivono insieme a Rio de Janeiro e hanno avuto 3 figli, quando pero' scoprono che nel cuore dell'Amazzonia e' stato avvistato un altro uccello della loro specie capiscono di non essere gli ultimi rimasti come credevano e decidono di partire in un viaggio di famiglia alla scoperta delle proprie origini. Non sarà facile adattarsi, specie per Blu, il più lontano dalle regole del mondo animale, e non aiuterà il fatto che Miguel, sopravvissuto miracolosamente al film precedente, li abbia avvistati e abbia deciso di partire alle loro calcagna con l'obiettivo di vendicarsi.