Stasera in tv 23 maggio torna "Aspettando le parole". Tra gli ospiti di Gramellini ci sono Prodi e Gratteri

Stasera in tv 23 maggio torna l'appuntamento con "Aspettando le parole" (Rai 3 ore 20,30) di Massimo Gramellini che in apertura e in chiusura di puntata racconterà alcuni fatti di cronica nei monologhi la “Dedica” e la “Buonasera”. Tra gli ospiti ci sarà Romano Prodi ex presidente del Consiglio e della Commissione Europea, poi la presenza Concita De Gregorio, il direttore della Galleria degli Uffizi di Firenze Eike Schmidt, il filosofo Umberto Galimberti.

Il 23 maggio di ventotto anni fa perdevano la vita Giovanni Falcone, la moglie e gli uomini della scorta per mano di Cosa Nostra. Aspettando Le Parole celebrerà il triste anniversario con il Procuratore della Repubblica Nicola Gratteri. Come sempre sarà dato spazio a tante straordinarie storie di vita quotidiana che hanno come protagonisti cittadini comuni che, nell’emergenza, hanno saputo distinguersi per capacità, generosità o professionalità.

