Ciao Darwin 8, Madre Natura di stasera 23 maggio 2020 nei Darwin di Donatello: rivediamo Sara Croce Video

Oggi, sabato 23 maggio 2020 su Canale 5, va in onda la puntata speciale di Ciao Darwin 8, che consegna i Darwin di Donatello. Il programma si apre si apre come di consueto con la presentazione di Madre Natura, che per questa serata assume le fattezze della bellissima Sara Croce.

Ecco la modella di Garlasco con una intervista di Canale dove possiamo rivederla (clicca qui e guarda Sara Croce con immagini e intervista), che con la sua bellezza e il suo fascino incanta il pubblico della trasmissione di Canale 5 prima di essere interrotta dall'invasione in studio di Luca Laurenti.