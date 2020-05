Stasera in tv 23 maggio 2020, Ciao Darwin 8 su Canale 5 con i Darwin di Donatello: le anticipazioni

Torna stasera, sabato 23 maggio 2020, un'altra puntata in replica di Ciao Darwin 8 che nelle ultime settimane si è rivelato campione di ascolti il sabato sera. Su Canale5 in prima serata Ciao Darwin 8 – Darwin di Donatello.

Una vera e propria passerella di alcuni dei protagonisti più noti di queste ultime puntate che si ritroveranno a ricevere i premi in palio direttamente dalle mani dei padroni di casa del programma, Paolo Bonolis e Luca Laurenti.

Le doti che saranno premiate in Ciao Darwin – Darwin di Donatello saranno forza, intelligenza, prontezza, cultura, seduzione o simpatia e durante la serata verranno ripercorse le loro imprese e i migliori saranno eletti vincitori dei premi in palio a cominciare da quelle legate a “Miglior Performance”, “Personaggio dell’anno”, “Miglior look”, “Premio faccia tosta”, “Miss Darwin” e “Mister Darwin”. Madre Natura sarà la modella italiana Sara Croce.