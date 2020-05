Amici Speciali, Alberto Urso vince la seconda puntata: battuti Gabriele e Random Video

La seconda puntata di Amici Speciali, in onda venerdì 22 maggio, ha visto la vittoria di Alberto Urso. Lo show ideato e condotto da Maria De Filippi è destinato alla raccolta di fondi per fronteggiare l'emergenza sanitaria causata dal Coronavirus in Italia. Nell'ultima sfida, il cantante vincitore di "Amici 18" l'ha spuntata nella sfida finale contro i suoi due diretti concorrenti Gabriele e Random.

Nel corso della gara, grazie ai fondi provenienti dal televoto, i concorrenti nelle varie manche in cui si sono sfidati cantando e ballando sono riusciti a sbloccare 35 mila tamponi da destinare alla Protezione Civile, due macchinari per la terapia intensiva e 10 mila mascherine Ffp2.