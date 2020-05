Tg2 Dossier racconta il patrimonio italiano: le bellezze artistiche e naturali per uscire dalla crisi

Un viaggio nel Paese che detiene un patrimonio unico. Lo propone Tg2 Dossier, in onda sabato 23 maggio alle 23.30 su Rai 2. Quasi cinquemila tra musei, monumenti e aree archeologiche, 85mila chiese, 40mila dimore storiche, 130 milioni di turisti in un anno, poco meno della metà stranieri. Cifre che, in termini economici, si traducono in una ricchezza pari al 16 per cento del Pil dell'Italia, con un milione e mezzo i lavoratori impegnati nel settore. Ed ancora, accanto alle bellezze artistiche, quelle naturali come le migliaia e migliaia di chilometri di costa. Un valore immenso, tutelato dalla Costituzione, che in questa crisi drammatica provocata dal Coronavirus può rivelarsi decisivo per rilanciare il nostro Paese.

