Elettra Lamborghini: "Mi piacciono i peli, ma faccio il laser. Vorrei riaverli perché sono fashion"

Rivelazione di Elettra Lamborghini, che si conferma sempre molto spiritosa oltre che sexy, in una delle sue storie su Instagram: "Non mi toso più, faccio il laser e i peli non crescono più. Purtroppo, mi sono pentita. Però sono belli, li vorrei avere sotto l'ascella o nella patana. Voglio vedere quanto possono essere lunghi... in attesa di rivedere il mio maschio. Il pelo è figo, fa fashion, in maniera ponderata però....". La cantante e ricca ereditiera della famiglia Lamborghini in questi giorni sta visitando alcune location per il suo matrimonio nei dintorni del Lago di Garda (clicca qui per conoscere le location).