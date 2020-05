Amici Speciali, scherzo a Sabrina Ferilli: finto arresto a inizio trasmissione

In apertura della seconda puntata di Amici Speciali scherzo di Maria De Filippi a Sabrina Ferilli, uno dei giudici del talent (la seconda puntata, clicca qui). Dei finti poliziotti le chiedono di seguirla in commissariato perché ha prestato la sua immagine a un sito internet che vende prodotti per dimagrire ma che si sono rivelati tarocchi. Sabrina cade dalle nuvole dicendo di non essere presente in alcun social e viene convinta a rilasciare un'autocertificazione verbale: "Io sottoscritta Ferilli Sabrina dichiaro di essere una cretina". L'attrice confessa di essersi parecchio agitata e sembra che non l'abbia presa troppo bene: "Ci metterò un'ora a riprendermi". Scherzo riuscito.