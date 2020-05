Stasera in tv 22 maggio il film "Franny". Nel cast c'è Richard Gere

Stasera in tv 22 maggio va in onda il film "Franny" (Rai Movie, ore 23). Regia di Andrew Renzi, nel cast Richard Gere, Theo James, Dakota Fanning, Clarke Peters, Erica Lynne Marszalek, Ashley James, Andrea Havens, Brian Anthony Wilson, Lyssa Roberts, Dennisha Pratt.

La trama: Franny è un affascinante milionario che nasconde un segreto che non ha mai rivelato a nessuno. Non lavora e ha trovato nella beneficenza la sua unica ragione di vita. Quando dopo tanti anni incontra Olivia, la figlia dei suoi più cari amici, sposata e in procinto di diventare madre, Franny non riesce a fare a meno di "aiutarla". Offre così a Olivia e suo marito incredibili opportunità, cercando allo tempo stesso però di gestire la loro vita in modo sempre più invadente, fino a quando il suo segreto riemergerà dal passato con conseguenze inimmaginabili...

