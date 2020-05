Ghali in vetta alla classifica di Airplay. Continua il successo di Good Times. La top ten

Ghali con "Good Times" si conferma il protagonista dell’airplay (anche disco di platino, clicca qui). Il brano oltre ad essere al primo posto della classifica generale, guida anche la classifica italiana, indie e indie tv. Guadagna una posizione e si porta al secondo posto "Chega" di Gaia, seguita da "Stupid Love" di Lady Gaga (+2), da "16 marzo" di Achille Lauro (-2) e da "Ma lo vuoi capire?" di Tommaso Paradiso (+1). (

Completano la top 10 «Neon - Le Ali» di Marracash (sesto, -2), «Mamacita» dei Black Eyed Peas, Ozuna e J. Rey Soul (settimi, +5), «The Other Side» di SZA & Justin Timberlake (ottavi, -1), «ilomilo» di Billie Eilish (nona, +1) e «In You Eyes» di The Weeknd (decimo, +4). Le tre più alte nuove entrate sono: «Guaranà» di Elodie (posizione 19), «Non è vero» dei The Kolors (posizione 24) e «Quando Quando Quando» di Alberto Urso.